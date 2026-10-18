Amed doludizgin

Amed, fırtınası dinmiyor. Diyarbakır ekibi, Konyaspor'u da 1-0 yenip maç fazlasıyla ikinci sıraya kuruldu. İlk yarısı golsüz biten maçta Amed'de, 86. dakikada Dia Saba'nın ortasında topla buluşan ve 72'de oyuna giren Mbaye Diagne, kafayla ağları sarsıp sonucu ilan etti: 1-0. Sahasındaki yenilmezlik serisini 27 maça taşıyan Amed, bu sezon Diyarbakır'da 5'te 5 yaptı. 5 puanda kalan Konya ekibi ise düşme hattından kurtulamadı.

HASİ: GALİBİYETİ HAK ETTİK

Amed Teknik Direktörü Besnik Hasi, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Hasi, "Bu galibiyeti hak ettiğimizi söyleyebilirim. İhtiyacımız olan enerjiyi yeniden yakalamak açısından bu galibiyet bizim için çok önemliydi" dedi.

PALUT: ÜRETEMİYORUZ

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, üretemeyince mağlup olduklarını söyledi. Palut, "Pozisyon bulamıyoruz. Kötü bir gol yedik. Üretemedik, çok iyi defans yapmamıza rağmen yediğimiz bir golle kaybettik" diye konuştu.