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Haberler Altay Altay maziyi arıyor

Altay maziyi arıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Altay, mazisini mumla arıyor.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 06:50
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Altay maziyi arıyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, mazisini mumla arıyor. Bu sezon kümede kalma mücadelesi veren İzmir ekibi ağır bir yara aldı. Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanamayıp 3 puan silme cezasına çarptırılan Altay, bu moral bozukluğu ile karşı karşıya geldiği Kepez'e de diş geçiremedi. Sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan İzmir ekibi, 3 puanlık cezanın da tabloya eklenmesinin ardından 8 puana düşerek 17. sıraya kadar gerileyecek. Altay'da ayrıca bu hafta oynanacak olan kritik Isparta mücadelesi öncesinde kaleci Ozan ve Onur cezalı durumuna düştü.
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