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Kazımcan Altay'a bereket getirdi!

Altay, Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'dan Kazımcan Karataş için toplam 16 milyon TL bonus kazanacak.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 15:00
Kazımcan Altay'a bereket getirdi!

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantileyen Galatasaray'ın sezon başında Altay'dan transfer ettiği sol bek Kazımcan Karataş, eski kulübüne 16 milyon TL'lik bonus getirdi. Altay, Galatasaray'ın şampiyon olması durumunda sarı-kırmızılı kulübün Kazımcan için herhangi bir bonus ödemeyeceğini açıklarken, bu transferden ise gelecek gelirler belli oldu. Galatasaray, Kazımcan'ın sonraki satışından elde edeceği karın yüzde 10'unu Altay'a verecek.

Sarı-kırmızılılara 5 yıllık imza atan genç oyuncu, 5 yıl kulübünde kaldığı takdirde Galatasaray Altay'a 2 milyon TL ödeme yapacak. Kazımcan, gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın gruplara kalması halinde forma giyerse Altay yine para kazanacak. Kazımcan'ın A Milli takıma çağırılması durumunda da İzmir ekibi yine para alacak. Altay, altyapısından yetiştirdiği Cenk Özkaçar transferinden de 350 bin Euro para alacak. Cenk, İspanyol devi Valencia ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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