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Çifte bomba

Spor Toto 1. Lig’in yeni ekibi Sakaryaspor’da teknik direktör İlker Püren, Giresunspor’u Süper Lig’e çıkartan Nalepa ve Altay’ın Surinamlı forveti Kappel’le imza müjdesi verdi.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2022 Salı 06:50
Çifte bomba

Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'de ses getirecek bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Transfer hakkında bilgi veren Tatangalar'ın yeni hocası İlker Püren, "Donkor'u sağ olsun yönetimimiz bitirdi ki gelir gelmez ilk istediğim isimlerdendi. Nalepa da 1-2 güne netleşir. Kappel de Denizli ve Altay'daki performansı ortada, bizi de heyecanlandırıyor" dedi.

NALEPA TAKIMDA MUTSUZ

Nalepa, 2020-21'de Giresunspor'un Süper Lig'e çıkmasına 2 gol, 7 asistle önemli bir katkı sağlamıştı. J.Bialystok'ta 14 maçta, asist ve gol katkısı sağlayamayan ve mutsuz olan 27 yaşındaki Polonyalı orta sahanın 1 yıl kontratı var. 32 yaşındaki Surinamlı Kappel'in kontratı ay sonunda bitiyor. Deneyimli forvet geçen sezon Altay'da 40 maçta 5 gol, 9 asist yaptı.

YERLİLER ÇOK İYİ ÇOK

İlker Püren, Sakaryaspor'un elinde iyi oyuncular bulunduğunu belirtti. Püren, "Diğer yerlilerle bizim oyuncuları kıyaslayınca yerli transferden vazgeçiyorum doğrusu. Zaten bu yabancı kuralı değişmezse Donkor ve Nalepa'yla 2 hakkımızı kullanmış olacağız. Bu tarz bir sistemle yabancı kuralına uymaya çalışacağız" dedi.

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