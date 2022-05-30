Altay'dan Kazımcan Karataş açıklaması! Transfer olacak mı?

Altay Kulübü, ismi Süper Lig devleriyle anılan genç futbolcusu Kazımcan Karataş hakkında açıklama yayınladı. İzmir ekibi, kulübe gelen tekliflerin düşük olduğunu belirterek hiçbir kulüple anlaşmadıklarını duyurdu.

İşte o açıklama:

Altyapımızdan yetişen genç sporcumuz Kazımcan Karataş'ın transferi için yurtiçi ve yurtdışından çeşitli kulüplerden teklifler gelmektedir.

Şu ana kadar kulübümüze ulaşan resmi teklifler, önerilen bonservis ücretlerinin beklentimizin çok altında olması nedeniyle kabul edilmemiştir.

Bu süreçte, kulübümüz tarafından henüz bir rakam belirtilmemiştir. Çeşitli yayın organlarında kulübümüzce talep edildiği ifade edilen rakamlar gerçeği yansıtmamakta ve söz konusu teklifler gibi beklentimizin oldukça altında kalmaktadır.

Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.