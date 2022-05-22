Altay’a tam destek

Altay'ın olağanüstü genel kurulunda kulüp sahipsiz kalmasın diye göreve gelen yeni yönetim taraftarlardan tam destek aldı. Siyah-beyazlılar, "Helal olsun sizlere, kulübü sahipsiz bırakmadınız. Onlara destek olmak boynumuzun borcudur" mesajlarıyla destek yağdırdı.
Altay'ın olağanüstü genel kurulunda kulüp sahipsiz kalmasın diye göreve gelen yeni yönetim taraftarlardan tam destek aldı. Siyah-beyazlılar, "Helal olsun sizlere, kulübü sahipsiz bırakmadınız. Onlara destek olmak boynumuzun borcudur" mesajlarıyla destek yağdırdı.