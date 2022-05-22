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Altay’a tam destek

Altay'ın olağanüstü genel kurulunda kulüp sahipsiz kalmasın diye göreve gelen yeni yönetim taraftarlardan tam destek aldı. Siyah-beyazlılar, "Helal olsun sizlere, kulübü sahipsiz bırakmadınız. Onlara destek olmak boynumuzun borcudur" mesajlarıyla destek yağdırdı.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Altay’a tam destek
Altay'ın olağanüstü genel kurulunda kulüp sahipsiz kalmasın diye göreve gelen yeni yönetim taraftarlardan tam destek aldı. Siyah-beyazlılar, "Helal olsun sizlere, kulübü sahipsiz bırakmadınız. Onlara destek olmak boynumuzun borcudur" mesajlarıyla destek yağdırdı.
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