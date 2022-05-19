Altay’da kontrat krizi!

Altay'da ayrılık kervanına Polonyalı kaleci Lis ve Fildişili ön libero Aka da eklendi. İki futbolcu da sözleşmelerini tek taraflı feshederken, siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Lis'in kontratını haksız feshettiği belirtildi.
Altay'da ayrılık kervanına Polonyalı kaleci Lis ve Fildişili ön libero Aka da eklendi. İki futbolcu da sözleşmelerini tek taraflı feshederken, siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Lis'in kontratını haksız feshettiği belirtildi. Öte yandan ödemesi yapılan İsveçli stoper Björkander'in ise serbest kalması önlendi.