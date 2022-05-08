Haberler Altay Altay Giresunspor maçı CANLI

Altay Giresunspor maçı CANLI

Süper Lig'in 36. haftasında Altay evinde Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Altay - Giresunspor maçını merakla bekliyor. Bu keyifli mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 15:50
Altay Giresunspor maçı CANLI

Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor. Altay - Giresunspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Bu keyifli mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Altay: Cihan, Cebrail, Björkander, Thiam, Kazımcan, Poko, Zeki, Torrejon, Thaciano, Rayan, Kappel

Giresunspor: Onurcan, Zeki, Sergen, Alexis, Emre, Traore, Flavio, Chiquinho, Diabate, Muhammed, Umut

ALTAY - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altay - Giresunspor maçı 8 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Doğuma sayılı günler kala Sinem Kobal'dan karnı burnunda poz! Mini elbisesi ile Sinem Kobal'a "Maşallah" yorumları yağdı!
Oğulcan Engin'den dikkat çeken Anneler Günü fotoğrafı! Annesi Seda Sayan'ın nikahına katılmamıştı bakın sosyal medyada ne paylaştı
Kartal'dan flaş stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i
Terim sonrası büyük çöküş! Morutan ve Cicaldau...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İzmir futbolunda tarih tekerrür etti! 2002-03 sezonundan sonra...
Altay - Giresunspor maçı ne zaman?
BAKIRKÖY - KİRAZLI METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?
OGM Annemin Ağacı kampanyası başvurusu nasıl yapılır?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'da Mohamed Mostafa krizi! Ayrılık... Cimbom'da Mohamed Mostafa krizi! Ayrılık... 15:14
Salernitana - Cagliari maçı saat kaçta? Salernitana - Cagliari maçı saat kaçta? 14:56
Inaki Pena yeniden takıma katıldı! Inaki Pena yeniden takıma katıldı! 14:54
Venezia - Bologna maçı saat kaçta? Venezia - Bologna maçı saat kaçta? 14:25
Aslan'da Demirspor mesaisi başladı! Aslan'da Demirspor mesaisi başladı! 14:23
İpek Öz İsveç'te şampiyon oldu! İpek Öz İsveç'te şampiyon oldu! 14:15
Daha Eski
Ali Koç'a suç duyurusu! Ali Koç'a suç duyurusu! 13:36
Antalyaspor rekor için sahaya çıkacak! Antalyaspor rekor için sahaya çıkacak! 13:24
İzmir futbolunda tarih tekerrür etti! 2002-03 sezonundan sonra... İzmir futbolunda tarih tekerrür etti! 2002-03 sezonundan sonra... 13:08
Altay Giresunspor maçı CANLI Altay Giresunspor maçı CANLI 12:58
Terim sonrası büyük çöküş! Morutan ve Cicaldau... Terim sonrası büyük çöküş! Morutan ve Cicaldau... 12:46
Jesus'tan F.Bahçe açıklaması: Dönmemi bekliyorlar! Jesus'tan F.Bahçe açıklaması: Dönmemi bekliyorlar! 12:33