Altay Giresunspor maçı CANLI

Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor. Altay - Giresunspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Bu keyifli mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Altay: Cihan, Cebrail, Björkander, Thiam, Kazımcan, Poko, Zeki, Torrejon, Thaciano, Rayan, Kappel
Giresunspor: Onurcan, Zeki, Sergen, Alexis, Emre, Traore, Flavio, Chiquinho, Diabate, Muhammed, Umut
ALTAY - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Altay - Giresunspor maçı 8 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.