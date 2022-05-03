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Altay'da kaleci Mateusz Lis tehlikesi! Ödeme yapılmazsa...

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma şansını matematiksel olarak koruyan Altay'da kaleci Mateusz Lis'e 15 Mayıs'a kadar 100 bin euro ödeme yapılması gerektiği öğrenildi. Brezilyalı file bekçisi ödeme yapılmadığı takdirde serbest kalma hakkını kullanabilir.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 15:31
Altay'da kaleci Mateusz Lis tehlikesi! Ödeme yapılmazsa...

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma şansını matematiksel olarak koruyan Altay'da kaleci Mateusz Lis'e 15 Mayıs'a kadar 100 bin euro ödeme yapılması gerektiği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda geçen hafta gerçekleşen olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday çıkmaması üzerine yetki kongre divanına geçerken, mevcut kadrodaki oyunculara yapılması gereken ödemeler büyük önem kazandı. İzmir temsilcisinin satmayı planladığı Polonyalı kaleci Lis de transfer taksidi yatırılmaması halinde serbest kalma hakkını kullanma yoluna gidebilecek. Lis, ligin en fazla kurtarış yapan kalecisi olarak dikkat çekiyor.

Önümüzdeki günlerde yeniden kongre tarihi belirleyecek Altay'ın bir an önce yeni yönetimini belirleyerek gelecek sezon planlamasını gerçekleştirmesi gerekiyor. Bir mucize gerçekleşmezse 1 yıl aradan sonra 1'inci Lig'e dönecek Altay'ın yaz dönemi için de transfer yasağı devam edecek. Bu yüzden siyah-beyazlılar, mevcut kadrosunu korumak istiyor. Devre arasında Galatasaray'ın talip olduğu kaleci Lis ile son olarak Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük'ün ilgilendiği belirtildi. Altay, bonservisi için 900 bin euro ödedeği Lis'ten 3 milyon gelir elde etmeyi planlıyor.

ANTALYA MAÇI İÇİN RET KARARI
Altay yönetiminin, iç sahada 2-1 kaybettikleri Fraport TAV Antalyaspor maçının tekrar edilmesi için yaptığı başvuru, Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu tarafından reddedildi. İzmir temsilcisi bu müsabakada hiçbir klasmanda yer almayan Alper Çetin'e VAR hakemi olarak görev verilmesi nedeniyle TFF'ye itirazda bulunmuştu.

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