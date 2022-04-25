Altay fırsat tepti

Süper Lig'de dün oynanan Altay-Galatasaray maçı konuk ekip için fazla bir şey ifade etmese de İzmir temsilcisi için çok önemliydi. Giresunspor'un kaybettiği haftada mutlaka kazanmak isteyen Altay farkı 7'ye düşürmek istiyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun 8. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. Altay maçın son 15 dakikasına kadar Cimbom'a karşı koyamadı. Mücadelenin son bölümünde siyah-beyazlılar tüm hatlarıyla Aslan'ın kalesine yüklendi. Uzaktan vurdukları toplarda Fernando Muslera'yı geçemediler. Maçı kaybeden Altay, Giresunspor ile 10 puanlık farkı kapatamadı. Kalan 4 hafta öncesi işini zora soktu.