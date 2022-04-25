Haberler Altay Altay fırsat tepti

Altay fırsat tepti

Siyah-beyazlılar, en yakın rakibi Giresunspor’un kaybettiği haftada evinde Cimbom’a kaybetti. 10 puanlık farkı da eritme şansını yitirdi

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Altay fırsat tepti
Süper Lig'de dün oynanan Altay-Galatasaray maçı konuk ekip için fazla bir şey ifade etmese de İzmir temsilcisi için çok önemliydi. Giresunspor'un kaybettiği haftada mutlaka kazanmak isteyen Altay farkı 7'ye düşürmek istiyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun 8. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. Altay maçın son 15 dakikasına kadar Cimbom'a karşı koyamadı. Mücadelenin son bölümünde siyah-beyazlılar tüm hatlarıyla Aslan'ın kalesine yüklendi. Uzaktan vurdukları toplarda Fernando Muslera'yı geçemediler. Maçı kaybeden Altay, Giresunspor ile 10 puanlık farkı kapatamadı. Kalan 4 hafta öncesi işini zora soktu.
DİĞER
Albümleri milyonlar satıyordu... Küçük Onur'u görenler tanıyamıyor! 'Küçük Onur' Onur Sarıkaya yıllar sonra bakın ne halde!
Yiğit Marcus Aral’la olaylı ilişkisine nokta koyan Şevval Şahin gönlünü genç iş insanı Burak Ateş'e kaptırdı
Fenerbahçe'ye sürpriz golcü Openda!
Sörloth'tan Kartal'a müjdeli haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Altay - G.Saray maçı saat kaçta?
Altay - G.Saray maçı saat kaçta?
Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?
Kadir suresinin anlamı ve fazileti nedir?
EKPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN? 07:44
Maç sonu flaş sözler! "Kesinlikle ayrılıyorlar" Maç sonu flaş sözler! "Kesinlikle ayrılıyorlar" 07:36
Inaki Pena unutuldu Inaki Pena unutuldu 06:29
Galatasaray'da Rumenler ıskartada Galatasaray'da Rumenler ıskartada 06:28
İrfan Can Kahveci'den ilginç paylaşım! İrfan Can Kahveci'den ilginç paylaşım! 06:24
Arayışta sona gelindi! Anlaşma sağlandı Arayışta sona gelindi! Anlaşma sağlandı 01:08
Daha Eski
Toroğlu'dan sert sözler! "Felaket ve rezalet" Toroğlu'dan sert sözler! "Felaket ve rezalet" 01:01
Sörloth'tan Kartal'a müjdeli haber! Sörloth'tan Kartal'a müjdeli haber! 00:54
Çakar'dan flaş G.Saray yorumu! "Dan dun oynadı" Çakar'dan flaş G.Saray yorumu! "Dan dun oynadı" 00:42
Pulgar'ın müdahalesi penaltı mı? Toroğlu açıkladı Pulgar'ın müdahalesi penaltı mı? Toroğlu açıkladı 00:40
Toroğlu'dan flaş Hamamcıoğlu iddiası! "Bunu yapandan başkan mı olacak?" Toroğlu'dan flaş Hamamcıoğlu iddiası! "Bunu yapandan başkan mı olacak?" 00:39
Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı! Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı! 00:38