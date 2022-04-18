Haberler Altay Sinan Kaloğlu 1 puana sevindi

Sinan Kaloğlu 1 puana sevindi

Düşme hattındaki Altay Başakşehir'le 1-1 berabere kalırken, teknik direktör Sinan Kaloğlu, sonuna kadar pes etmeyeceklerini belirtti. Kaloğlu, "Bu bir puan bizim için altın değerinde oldu. Bu puanın ne kadar değerli olduğunu herkes görecek" diye konuştu.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2022 Pazartesi 06:50
Sinan Kaloğlu 1 puana sevindi
Düşme hattındaki Altay Başakşehir'le 1-1 berabere kalırken, teknik direktör Sinan Kaloğlu, sonuna kadar pes etmeyeceklerini belirtti. Kaloğlu, "Bu bir puan bizim için altın değerinde oldu. Bu puanın ne kadar değerli olduğunu herkes görecek" diye konuştu.
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