Sinan Kaloğlu 1 puana sevindi

Düşme hattındaki Altay Başakşehir'le 1-1 berabere kalırken, teknik direktör Sinan Kaloğlu, sonuna kadar pes etmeyeceklerini belirtti. Kaloğlu, "Bu bir puan bizim için altın değerinde oldu. Bu puanın ne kadar değerli olduğunu herkes görecek" diye konuştu.
Düşme hattındaki Altay Başakşehir'le 1-1 berabere kalırken, teknik direktör Sinan Kaloğlu, sonuna kadar pes etmeyeceklerini belirtti. Kaloğlu, "Bu bir puan bizim için altın değerinde oldu. Bu puanın ne kadar değerli olduğunu herkes görecek" diye konuştu.