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Altay'da Marco Paixao ve Murat Akça kadro dışı bırakıldı

Spor Toto Süper Lig ekibi Altay'da Marco Paixao disiplinsiz davranışları sebebi ile Murat Akça da performans yetersizliği nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 23:46 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 00:09
Altay'da Marco Paixao ve Murat Akça kadro dışı bırakıldı

Altay, Portekizli golcü Marco Paixao'nun disiplinsiz davranışları sebebiyle, stoper Murat Akça'nın ise performans yetersizliği nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Altay'da, Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun istifasının ardından 2 şok gelişme daha yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp bir açıklama yayımlayarak Marco Paixao'nun ve Murat Akça'nın kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Altay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "A Takımı oyuncularımızdan Marco Paixao disiplinsiz davranışları sebebi ile, Murat Akça ise performans yetersizliği nedeniyle yönetim kurulumuzun almış olduğu karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır."

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