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Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu görevinden istifa etti!

Son dakika haberi... Süper Lig'de düşme hattında yer alan Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu görevinden istifa ettiğini açıkladı. İzmir ekibi nisan ayında seçime gidecek.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 16:10 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 16:20
Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu görevinden istifa etti!

Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Altay'da flaş bir gelişme yaşandı. İzmir ekibinin başkanı Özgür Ekmekçioğlu, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ekmekçioğlu, kulübün resmi sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Altay Spor Kulübü'nde altı yıldır büyük bir gururla sürdürdüğüm başkanlık görevimi, bugün itibariyle bırakıyorum.

Genel kurulumuzun Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesine ve tüm idari-mali işleyişin düzenli olarak devamına yönelik planlama yapıldı.

Görev sürem boyunca destek veren Büyük Altay camiası ve taraftarına teşekkür ederken, çok kutsal bir görevi yerine getirmenin onuruyla sonsuz saygılarımı sunuyorum.

Özgür EKMEKÇİOĞLU

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