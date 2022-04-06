Haberler Altay Son dakika spor haberleri: Altay Antalyaspor maçının tekrarı için TFF'ye resmen başvurdu

Son dakika spor haberleri: Altay Antalyaspor maçının tekrarı için TFF'ye resmen başvurdu

Son dakika spor haberleri... Süper Lig ekiplerinden Altay, Antalyaspor'la oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları mücadelede klasman dışı hakem Alper Çetin’in görev yapması gerekçesiyle TFF'ye karşılaşmanın tekrar edilmesi için başvuruda bulundu. İşte detaylar...

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2022 Çarşamba 12:20
Son dakika spor haberleri: Altay Antalyaspor maçının tekrarı için TFF'ye resmen başvurdu

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan Altay, Fraport Tav Antalyaspor maçının tekrar edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmen başvuruda bulundu. Antalyaspor maçında klasman dışı hakem Alper Çetin'in görev yapması gerekçesiyle tekrar talep eden yönetim, tüm belgeleri TFF'ye iletti.

Başkan Özgür Ekmekçioğlu resmi işlemlerin tamamlandığını açıkladı. Ekmekçioğlu, "Yönetim kurulu olarak Antalyaspor maçının tekrar edilmesi konusunda TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık. Belgelerimizi ve evrakımızı tamamlayıp işlemi başlattık" dedi.

Hafta sonu oynanan maçta Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda rakibine 2-1 mağlup olup kurtuluş hattının 7 puan gerisine düşmüştü.



DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş sözler! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? "Sakatlığı sonrası..."
'Süs hayvanı' ibaresi yönetmelikten kaldırıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor