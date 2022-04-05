İzmir'de Antalyaspor'a 2-1 yenilen düşme potasındaki Altay'da hesap devri başladı. Kurtuluş bölgesindeki Giresun'un 7 puan gerisindeki siyah-beyazlılar, kalan 7 maç için umudunu kaybetmedi. Antalyaspor maçıyla göreve başlayan takımın efsane isimlerinden teknik direktör Sinan Kaloğlu, asla pes etmeyeceklerini vurguladı. Önlerinde 21 puan olduğunu ifade eden Kaloğlu, "Sonuna kadar mücadelemizi göstereceğiz, savaşacağız" dedi. Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak Altay, 7 maçın 4'ünü evinde oynayacak.