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Altay'da hesap devri

Antalya’ya kaybeden Altay, hesap-kitap yapmaya başladı. Umudunu kaybetmeyen siyah-beyazlılar, kalan 7 maçın 4’ünü evinde oynayacak.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 06:50
Altay'da hesap devri
İzmir'de Antalyaspor'a 2-1 yenilen düşme potasındaki Altay'da hesap devri başladı. Kurtuluş bölgesindeki Giresun'un 7 puan gerisindeki siyah-beyazlılar, kalan 7 maç için umudunu kaybetmedi. Antalyaspor maçıyla göreve başlayan takımın efsane isimlerinden teknik direktör Sinan Kaloğlu, asla pes etmeyeceklerini vurguladı. Önlerinde 21 puan olduğunu ifade eden Kaloğlu, "Sonuna kadar mücadelemizi göstereceğiz, savaşacağız" dedi. Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak Altay, 7 maçın 4'ünü evinde oynayacak.
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