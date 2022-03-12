Altay Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Altay ve Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında İzmir'de karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz...
ALTAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Altay - Yeni Malatyaspor maçı 12 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Altay: Lis, Cebrail, İbrahim Öztürk, Thaciano, Murat Akça, Kazımcan, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Paixao
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Campi, Haddadi, Mustafa, Kenan, Mehdi, Azubuike, Mounir, Hafez, Jospin, Dicko