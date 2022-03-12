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Altay Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 29. haftasında Altay, evinde Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Küme düşme yarışını yakından ilgilendirene bu müsabakayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2022 Cumartesi 15:55
Altay Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Altay ve Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 29. haftasında İzmir'de karşı karşıya geliyor. Bu zorlu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz...

ALTAY - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altay - Yeni Malatyaspor maçı 12 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER
Altay: Lis, Cebrail, İbrahim Öztürk, Thaciano, Murat Akça, Kazımcan, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Paixao

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Campi, Haddadi, Mustafa, Kenan, Mehdi, Azubuike, Mounir, Hafez, Jospin, Dicko

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