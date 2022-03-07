Altay'dan altın puan!

Süper Lig'de üst sıralara tırmanmak isteyen Karagümrük, düşme hattındaki Altay'ı ağırladı. Şiddetle puana ihtiyacı olan İzmir ekibi, 10 kişi kaldığı zor deplasmandan 1 puanı çıkartmasını bildi. Gümrük, ilk yarıda Emre Mor'la girdiği 3 pozisyonda çerçeveyi bulamadı. 42'de Naderi, Emre Mor'a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla atıldı. Kritik maçta 48 dakika 10 kişi oynayan siyah-beyazlılar, 90 dakika sonunda güçlü rakibinden altın değerinde 1 puan aldı ve kurtuluş hattıyla farkı 6 puana indirdi. 10 kişi kalan Altay'ı aşamayan kırmızı-siyahlılar ise üst üste 2 galibiyetin ardından serisini devam ettiremedi.

LİGDE KALACAĞIZ

Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, 10 kişi kalmalarına rağmen altın değerinde puan aldıklarını söyledi. Özbalta, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Biz bu ligde kalacağız" diye umut dağıttı.