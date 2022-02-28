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Altay Serkan Özbalta ile çıkışa geçti

Sezona büyük umutlarla başlayan Altay kötü gidişatın ardından deneyimli teknik adam Mustafa Denizli ile yollarını ayırmış ve teknik direktör arayışına girmişti... Bu kapsamda siyah-beyazlı ekip takımın başına Serkan Özbalta'yı getirmişti. Özbalta, gösterdiği performans ile fark yarattı ve camia ile birlikte taraftarın da beğenisini kazandı.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 15:50
Altay Serkan Özbalta ile çıkışa geçti

Spor Toto Süper Lig'de 16 maçlık galibiyet hasretinin ardından takımın başına gelen Serkan Özbalta yönetimindeki Altay, son 4 müsabakada 7 puan topladı.

Sezona teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde başladıktan sonra 21. haftadan itibaren yoluna yardımcısı Mert Nobre ile devam eden siyah-beyazlı ekip, 24. hafta öncesinde Serkan Özbalta ile anlaştı.

Özbalta yönetimindeki ilk maçta Göztepe'yi 2-0 yenerek ligde 16 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kaldıktan sonra deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenildi.

Altay, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 yenerek ligde kalma umutlarını sürdürdü.

Ligde 25 puanla 18. sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, küme düşme hattının hemen üzerindeki GZT Giresunspor'un 4 puan gerisinde yer alıyor.

THACIANO GOL ATTIĞI MAÇLARI KAZANIYOR

Gaziantep FK karşısında takımının ilk golüne imza atan Thaciano bu sezon 3. golüne ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, Thaciano'nun gol bulduğu ilk haftadaki Yukatel Kayserispor ve 24. haftadaki Göztepe maçında olduğu gibi Gaziantep FK karşısında sahadan 3 puanla ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, gelecek hafta deplasmanda VavaCars Fatih Kargümrük'le karşılaştıktan sonra sırasıyla Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor (D), Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor (D), Medipol Başakşehir, Galatasaray, Atakaş Hatayspor (D), GZT Giresunspor, Trabzonspor (D) ve Kasımpaşa ile mücadele edecek.


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