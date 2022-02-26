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Altay’da Poko ilk 11’e

Düşme hattındaki Altay'da Poko ve Naderi son haftalarda kulübeyi mesken tuttu. Son 3 maça kulübede başlayan iki isimden Gabonlu ön libero Poko'nun, son Beşiktaş maçındaki etkili oyunu sonrası İzmir'deki Gaziantep karşılaşmasına 11'de başlayacağı öğrenildi.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Altay’da Poko ilk 11’e
Düşme hattındaki Altay'da Poko ve Naderi son haftalarda kulübeyi mesken tuttu. Son 3 maça kulübede başlayan iki isimden Gabonlu ön libero Poko'nun, son Beşiktaş maçındaki etkili oyunu sonrası İzmir'deki Gaziantep karşılaşmasına 11'de başlayacağı öğrenildi.
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