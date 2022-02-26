Altay’da Poko ilk 11’e

Düşme hattındaki Altay'da Poko ve Naderi son haftalarda kulübeyi mesken tuttu. Son 3 maça kulübede başlayan iki isimden Gabonlu ön libero Poko'nun, son Beşiktaş maçındaki etkili oyunu sonrası İzmir'deki Gaziantep karşılaşmasına 11'de başlayacağı öğrenildi.
Düşme hattındaki Altay'da Poko ve Naderi son haftalarda kulübeyi mesken tuttu. Son 3 maça kulübede başlayan iki isimden Gabonlu ön libero Poko'nun, son Beşiktaş maçındaki etkili oyunu sonrası İzmir'deki Gaziantep karşılaşmasına 11'de başlayacağı öğrenildi.