Haberler Altay Serkan Özbalta'dan penaltı yorumu: Canımız yandı!

Serkan Özbalta'dan penaltı yorumu: Canımız yandı!

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş sahasında Altay'ı 1-0 ile geçerken, uzatma anlarında yaşanan pozisyonda konuk ekip penaltı bekledi. Uzun süre VAR'dan çıkacak karar beklenirken, Altay'ın beklediği penaltı kararı gelmedi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Serkan Özbalta, "Canımız yandı" dedi.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 22:08
Serkan Özbalta'dan penaltı yorumu: Canımız yandı!

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Altay'da teknik direktör Serkan Özbalta, maç sonu konuştu.

Özbalta, "Oyun oynamaya gelmiştik buraya. Kısa bir süre oldu belki ama çok çalışıyoruz. Sistem olmak için çok uzun bir zaman değil belki ama bazı şeyleri kotardığımıza inanıyorum. Moralimizi bozan bir mağlubiyet ama dik durmalıyız. İşimizin kolay olmadığını biliyoruz ama Mayıs'a kadar bu mücadeleye devam etmek zorundayız. Bugün direnç gösterdik. Bir bölüm istediğim gibi olmadı. Beşiktaş o bölümde ikinci golü de bulabilirdi. o coşkuyu gösterdiler. Bazen etkili olduk, son bölümde de pozisyonlarımız vardı. Onlardan birini atsaydık buradan moralli dönerdik"" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın son anlarında yaşanan penaltı pozisyonu sorulan genç teknik adam, "Son dakikadaki pozisyonu net olarak görmedim. Pozisyon beni net olma açısında heyecanlandırmadı. Ekibim ve oyuncuların verilebileceğini söyledi ama daha izlemedim. Hakem arkadaşlarımıza da çok yüklenmemek gerekiyor, bir karar verildi. Belki canımız yandı, net penaltıydı ama bir karar verildi artık. Ama o his bende oluşmadı, kapandı gitti bizim için" dedi.

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