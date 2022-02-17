Haberler Altay Altay'da Cebrail 11'e dönüyor

Altay'da Cebrail 11'e dönüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da Cebrail 11'e dönüyor. 2 haftadır yedek soyunan 27 yaşındaki futbolcu Beşiktaş maçında sahadaki yerini alacak.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 12:54
Altay'da Cebrail 11'e dönüyor

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altay'da sakatlıktan çıkması nedeniyle son 2 maçta yedek soyunan sağ bek Cebrail Karayel cumartesi günü Beşiktaş deplasmanında ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor. Beşiktaş'la oynanan kupa maçında sakatlandıktan sonra Yukatel Kayserispor (D), Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe (D) ve İttifak Holding Konyaspor müsabakalarında kadroda yer almayan 27 yaşındaki savunmacı, yedek soyunduğu Göztepe derbisinde riske edilmedi.

Son olarak iç sahadaki Çaykur Rizespor randevusunda 82'inci dakikada oyuna giren Cebrail'in antrenman eksiğini kapatarak 90 dakika forma giyebilecek düzeye geldiği öğrenildi. Görev aldığı 2 maçta savunmasın sağında Tolga'ya forma veren teknik direktör Serkan Özbalta'nın bu hafta Cebrail'i sahaya sürmesi bekleniyor. Bu sezon oynadığı 19 maçın 18'inde ilk 11'de şans bulan Cebrail, 1 kez rakip fileleri sarsarken, yaptığı 3 asistle takımına katkı sağladı.

DİĞER
Gülşen Bubikoğlu gençlik iksirini bulmuş gibi! Yeşilçam'a gülüşü ile damga vuran Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...
SON DAKİKA: Reynmen lakaplı fenomen Yusuf Aktaş'ın hapsi isteniyor! "Bu yaptığınıza sizi pişman edeceğim" sözleri başına dert oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor