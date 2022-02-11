Altay - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Altay, sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Peki Altay - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ALTAY - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Bu akşam saat 20.00'de başlayacak olan Altay - Rizespor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlancak.

MUHTEMEL 11'LER:

Altay: Lis, Cebrail, Björnkander, İbrahim, Özgür, Ceyhun, Thiam, Pinares, Kappel, Kazım, Bamba

Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan, Selim, Holmen, Eren, Gedson, Fabricio, Alper, Bolasie, Yusuf, Pohjanpalo