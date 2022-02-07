Derbi Altay'ın

Spor Toto Süper Lig'de İzmir derbisi, müthiş bir futbol gecesine sahne oldu. 4'te 4 yapan Göztepe, 16 maçtır galibiyete hasret kalan ve son 8 maçını kaybeden ezeli rakibi Altay'ı ağırladı. Derbiye hızlı başlayan Göz- Göz, 2'de Ndiaye, 16'da Angel, 18'de Di Santo ve 36'da Berkan'la çerçeveyi bulamadı. Altay ise ilk yarıda yakaladığı tek net gol pozisyonunda penaltıyı kazandı. 38'de kaleci İrfan Can'la karşı karşıya kalan Kazımcan, topu kurtardıktan sonra ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR uyarısıyla izlediği pozisyonun ardından penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Deniz Kadah, takımını 1-0 öne geçirip ilk devrenin skorunu ilan etti.

43 YILDIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

İkinci yarıya da golle başlayan Altay oldu. 49'da Kazımcan'ın pasında Thaciano penaltı noktasında kaleye sırtı dönük şekilde topu kontrol ettikten sonra dönerek ağları havalandırdı: 0-2. 89'da Göztepe'de Halil'in şutu yan direkten dönerken, skor avantajını koruyan siyah-beyazlılar yeni hocası Serkan Özbalta'yla 16 maç sonra hem de İzmir derbisinde galibiyetle tanıştı. En son 7. Haftada 24 Eylül'de evinde Beşiktaş'ı yenen Altay, ezeli rakibine de son olarak 1979'da kaybederken, 43 yıllık yenilmezliğini sürdürdü.

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16 maçtır kazanamayan Altay'ın başında ilk maçından İzmir derbisinde galip çıkan Serkan Özbalta, çok değerli bir galibiyet aldıklarını belirti. Özbalta, "Derbiyi kazandığımız çok mutluyuz. 16 maçtır kazanamayan bir takım için çok değerli bir 3 puan aldık" diye konuştu.

YENİLGİYİ HAK ETMEDİK

Ligde 55 yıl sonra üst üste 5. galibiyet fırsatını kullanamayan Göztepe'de teknik direktör El Maestro, yenilgiyi hak etmediklerini söyledi. Sırp hoca, "İlk yarıda net fırsatları kullanamadık. Rakibimiz bir penaltıyla öne geçti. Hak etmediğimiz bir yenilgi aldık" dedi.



MÜTHİŞ KOREOGRAFİ

Göztepe taraftarı, İzmir derbisinde 3 tribünü kapsayan dev bir koreografiye imza attı. Haftalar öncesinden İzmir derbisine hazırlık yapan Göztepe taraftarları, müthiş bir görsel şovla derbiye damga vurdu. İzmir'in simgelerinin yer aldığı koreografide "Korkma İzmir Göztepe var" yazısına yer verildi.