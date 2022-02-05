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Altay derbide kanattan vuracak!

Altay ile ilk maçına İzmir derbisinde çıkacak olan Serkan Özbalta'nın, ezeli rakibini kanatlardan vurmayı planladığı öğrenildi. Genç teknik adamın özellikle kenar beklerine özel çalışmalar yaptırdığı ifade edildi.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Altay derbide kanattan vuracak!
Altay ile ilk maçına İzmir derbisinde çıkacak olan Serkan Özbalta'nın, ezeli rakibini kanatlardan vurmayı planladığı öğrenildi. Genç teknik adamın özellikle kenar beklerine özel çalışmalar yaptırdığı ifade edildi. Özbalta'nın sakatlıktan çıkan sağ bek Cebrail ve sol bek Naderi'den sorumluluk alıp, hücuma katkı sağlamalarını istediği bildirildi. Altay'ın golcülerini kanatlardan beslemeyi planladığı kaydedildi.
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