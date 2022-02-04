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Altay’da derbi kritik viraj

İzmir derbisinde Göztepe'ye konuk olacak Altay, sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak. 18 yıl sonra yer aldığı ligde düşme hattına demir atan siyah- beyazlılar, ezeli rakibine de mağlup olması halinde psikolojik olarak havlu atacak.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 06:50
Altay’da derbi kritik viraj
İzmir derbisinde Göztepe'ye konuk olacak Altay, sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak. 18 yıl sonra yer aldığı ligde düşme hattına demir atan siyah- beyazlılar, ezeli rakibine de mağlup olması halinde psikolojik olarak havlu atacak. Ligde son 8 maçını kaybeden ve 16 haftadır galibiyet yüzü göremeyen 18 puanlı Altay, 27 puanı bulunan son haftaların flaş ekibi Göztepe'yi yenerek yeni bir sayfa açmak istiyor.
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