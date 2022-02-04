Altay’da derbi kritik viraj

İzmir derbisinde Göztepe'ye konuk olacak Altay, sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak. 18 yıl sonra yer aldığı ligde düşme hattına demir atan siyah- beyazlılar, ezeli rakibine de mağlup olması halinde psikolojik olarak havlu atacak.
İzmirderbisinde Göztepe'ye konuk olacak Altay, sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak. 18 yıl sonra yer aldığı ligde düşme hattına demir atan siyah- beyazlılar, ezeli rakibine de mağlup olması halinde psikolojik olarak havlu atacak. Ligde son 8 maçını kaybeden ve 16 haftadır galibiyet yüzü göremeyen 18 puanlı Altay, 27 puanı bulunan son haftaların flaş ekibi Göztepe'yi yenerek yeni bir sayfa açmak istiyor.