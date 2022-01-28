Altay'da Özbalta devri

Altay, teknik direktör Serkan Özbalta ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Serkan Özbalta, yaptığı ilk açıklamasında 20 yıllık aranın ardından Altay'a döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Lig, bugün bizim için yeniden başlıyor" dedi. Özbalta. Antalya kampına geçti.
Altay,teknik direktör Serkan Özbalta ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Serkan Özbalta, yaptığı ilk açıklamasında 20 yıllık aranın ardından Altay'a döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Lig, bugün bizim için yeniden başlıyor" dedi. Özbalta. Antalya kampına geçti.