Altay Mert Nobre ile yollarını ayırdı!

Süper Lig ekiplerinden Altay, Mustafa Denizli sonrası göreve getirdiği Mert Nobre ile yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada genç teknik adama teşekkür edildi. Nobre, Altay'ın başında Alanyaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor maçlarına çıktı.

Yapılan açıklama şöyle;

"Geçen sezon Süper Lig'e yükselmemizde önemli katkıları olan, A. Alanyaspor, Fenerbahçe ve İH. Konyaspor karşılaşmalarında ise Teknik Direktör olarak görev yapan Sayın Mert Nobre ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Sayın Mert Nobre'ye bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ederiz."