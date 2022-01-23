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Altay Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte yanıtı

Süper Lig'de 23. hafta müsabakaları sürüyor... İzmir temsilcisi Altay sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi ev sahibi takımın 18, konuk ekibin ise 42 puanı bulunuyor. Peki, Altay-Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 09:50
Altay Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte yanıtı

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Süper Lig'de heyecan 23. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Ligin son sıralarında yer alan Altay, sahasında lig ikincisi Konyaspor'u konuk edecek. Kritik maç öncesi ev sahibi takımın 18, konuk ekibin ise 42 puanı mevcut. Maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...

📺ALTAY-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altay'ın sahasında Konyaspor'u konuk edeceği maç bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📊MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER📊

🔸Altay, Konyaspor ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.
🔸Altay kendi evinde oynadığı son 3 maçta mağlup oldu.
🔸Altay son oynadığı 9 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.

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