Altay Konyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan 23. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Ligin son sıralarında yer alan Altay, sahasında lig ikincisi Konyaspor'u konuk ediyor.

Altay, rakibini devirip 15 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Konyaspor ise kazanarak lider Trabzonspor'u takibini sürdürme peşinde...





📺ALTAY-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altay-Konyaspor maçı saat 16.00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

ALTAY-KONYASPOR MAÇI 11'LERİ

Altay: Lis, Naderi, Murat Akça, Björkander, Tolga, Zeki, Ceyhun, Kappel, Pinares, Rodriguez, Ahmed Rayyan

Konyaspor: Sehic, Barış, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Michalak, Amir, Soner, Bytyqi, Endri Çekiçi, Ahmed Hassan