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Altay-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Mustafa Denizli ile yolları geçtiğimiz günlerde ayıran Altay, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. İzmir ekibi zorlu maçtan 3 puanla ayrılıp kötü gidişata son vermek isitiyor. Alanyaspor ise kazanıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki, Altay-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Tüm detaylar haberimizde...

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 09:49
Altay-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 21. hafta heecanı devam ediyor. Altay ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 13 maçta galip gelemeyen Altay, Mustafa Denizli ile geçtiğimiz günlere yollarını ayırmış ve yerine Mert Nobre'yle anlaşmaya varmıştı. İzmi ekibi, Alanya'yı devirerek galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Francesco Farioli yönetiminde henüz kazanamayan Akdeniz ekibi ise zorlu deplasmanda kazanıp, 4 maçlık galibiyet hasretine nokta koymayı amaçlıyor.

ALTAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak Altay-Alanyaspor maçı saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1!den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.

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