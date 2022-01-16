Altay-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 21. hafta heecanı devam ediyor. Altay ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 13 maçta galip gelemeyen Altay, Mustafa Denizli ile geçtiğimiz günlere yollarını ayırmış ve yerine Mert Nobre'yle anlaşmaya varmıştı. İzmi ekibi, Alanya'yı devirerek galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Francesco Farioli yönetiminde henüz kazanamayan Akdeniz ekibi ise zorlu deplasmanda kazanıp, 4 maçlık galibiyet hasretine nokta koymayı amaçlıyor.

ALTAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak Altay-Alanyaspor maçı saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1!den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.