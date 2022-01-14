SON DAKİKA - Çağdaş Atan ile Altay anlaşamadı! İşte detaylar...

Süper Lig'in ilk 20 haftası sonunda 18 puan toplayabilen ve 18. sırada kalan İzmir ekibi Altay'da tecrübeli çalıştırıcı Mustafa Denizli ile yollar ayrılmıştı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ile yaptığı görüşme sonrası teknik direktörlük görevini bıraktığını, "Ayrılık da sevdaya dahildir" sözleriyle açıklayan Mustafa Denizli sonrası teknik direktör arayışlarını hızlandıran Altay'da gündeme gelen isimlerden ilki son olarak Alanyaspor'u çalıştırmış olan Çağdaş Atan olmuştu.

A Spor'un haberine göre; Altay, Atan'ı görüşmek yapmak için İzmir'e davet etmesinin ardından gerçekleşen görüşmede mutabakat sağlanamadı ve görüşme olumsuz sonuçlandı.

Çağdaş Atan açıklamasında "Sabah Sayın Başkanın daveti üzerine İzmir'e geldik. Ekibimle beraber bir sunum yaptık, oynatmak istediğimiz futbolu ve projelerimizi anlattık. Ancak ne yazık ki kulübün şu anki şartları, hayalini kurduğumuz değişiklikleri yapmaya uygun değil. Bu yuzden hem altyapısından yetiştiğim kulübüm Altay'a zarar vermemek, hem de yönetimin önünü açmak adına bu değerli teklife olumlu yanıt veremedim. Çok kaliteli geçen görüşmeler sonrasında, dostane şekilde ayrıldık. Herkes için hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.