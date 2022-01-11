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Altay’da karar anı

Kayseri'ye 1-0 yenilerek galibiyet özlemi 13 maça çıkan Altay, ilk kez düşme hattına girdi. "Vazgeçme durumumuz yok. Radikal kararlar alacağız" diyen Mustafa Denizli'nin Başkan Özgür Ekmekçioğlu ile yapacağı görüşmeden çıkacak karar merakla bekleniyor.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 06:50
Altay’da karar anı
Kayseri'ye 1-0 yenilerek galibiyet özlemi 13 maça çıkan Altay, ilk kez düşme hattına girdi. "Vazgeçme durumumuz yok. Radikal kararlar alacağız" diyen Mustafa Denizli'nin Başkan Özgür Ekmekçioğlu ile yapacağı görüşmeden çıkacak karar merakla bekleniyor.
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