Altay’da karar anı

Kayseri'ye 1-0 yenilerek galibiyet özlemi 13 maça çıkan Altay, ilk kez düşme hattına girdi. "Vazgeçme durumumuz yok. Radikal kararlar alacağız" diyen Mustafa Denizli'nin Başkan Özgür Ekmekçioğlu ile yapacağı görüşmeden çıkacak karar merakla bekleniyor.
Kayseri'ye 1-0 yenilerek galibiyet özlemi 13 maça çıkan Altay, ilk kez düşme hattına girdi. "Vazgeçme durumumuz yok. Radikal kararlar alacağız" diyen Mustafa Denizli'nin Başkan Özgür Ekmekçioğlu ile yapacağı görüşmeden çıkacak karar merakla bekleniyor.