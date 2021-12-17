Denizli’den 3 puan sözü

Evi Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılışında Hatay'a 2-1 kaybedip galibiyet hasretini 9 maça çıkaran 18 puanlı Altay, bugün deplasmanda Giresunspor'un rakibi olacak. Siyah-beyazlıların tecrübeli teknik direktörü Mustafa Denizli, Giresun'da tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Kötü seriyi sonlandıracaklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Eksik futbolcularımız takıma katıldı. Zor bir süreçten geçsek de toparlanacağımıza yürekten inanıyorum" diye camiaya söz verdi. Geçen sezon Altay gibi Süper Lig'e yükselen ev sahibi Giresunspor'un ise 19 puanı bulunuyor.