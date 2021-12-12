Haberler Altay Son dakika spor haberi: Altay'da endişe hakim! Son 9 maçta...

Son dakika spor haberi: Altay'da endişe hakim! Son 9 maçta...

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'e bu sezon yükselen ve iyi bir başlangıç yaparak dikkatleri üzerine çeken İzmir temsilcisi Altay, sonraki haftalarda aldığı üst üste mağlubiyetlerle düşme hattına yaklaştı. Bu durum camiada endişeye neden olurken teknik direktör Mustafa Denizli, umutlu konuştu.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 13:47
Son dakika spor haberi: Altay'da endişe hakim! Son 9 maçta...

Spor Toto Süper Lig'de yıllar sonra bu ligde yer aldığı 2021-2022 sezonuna müthiş bir başlangıç yaparak giren Altay, karanlık tabloyla karşı karşıya kaldı. Ligin 7. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek 3'üncü sıraya kadar yükselen siyah-beyazlılar o maçın ardından bir daha galibiyet yüzü göremeyip 16. hafta sonunda düşme hattına çok yaklaştı. Altay, 7.5 yıl sonra hizmete giren evi Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılışında Atakaş Hatayspor'a öne geçtiği maçta 2-1 yenilip kazanamama serisini 9 maça çıkardı. Bu süreçte sadece 3 puan toplayabilen İzmir ekibi, maç fazlasıyla 18 puanda kaldı.

Düşme hattıyla arasında sadece 4 puan fark kalan Altay, iç karartıcı tablo sonucu camiasını endişelendirdi. Siyah-beyazlılar bu sezon Süper Lig'de de en uzun süre kazanamayan ekip unvanını aldı. Kasımpaşa bu sezon 8 maç galibiyet yüzü göremezken, Altay ise Hatayspor müsabakasının ardından bu sayıyı 9'a çıkarttı. Kendi adını taşıyan statlarının açılış maçında üzüntü yaşayan Altay Teknik Direktör Mustafa Denizli ise umutlu konuştu. Mutlaka toparlanacaklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Biz hedeflerimizi biliyoruz. Altay mutlaka istediği yerlere gelecektir" dedi.

Siyah-beyazlılar gelecek hafta deplasmanda GZT Giresunspor'la karşı karşıya gelecek.

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