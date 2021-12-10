Altay-Hatayspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Altay ile Hatayspor kozlarını paylaşıyor. İki ekipte mutlak galibiyet için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ALTAY HATAYSPOR İLK 11'LER

Altay: Lis, Tolga, İbrahim, Murat, Naderi, Ceyhun, Thiam, Kappel, Pinares, Rodriguez, Bamba

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak, Simon, Sackey, Ruben, Dylan, Samuel, Kamara, Diouf

ALTAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Altay - Hatayspor maçı saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

ALTAY EVİNDEKİ İLK MAÇINA ÇIKIYOR!

Deprem riski nedeniyle yıkıldıktan sonra tekrar yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Altay ilk kez sahne alıyor. İzmir temsilcisi, bu stattaki son karşılaşmasını 11 Mayıs 2014'te TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta İstanbul Güngörenspor karşısında oynamıştı.

Cebrail Karayel ve Zeki Yıldırım'ın cezaları nedeniyle forma giyemediği siyah-beyazlı ekipte Eric Björkander'in de sakatlığı bulunuyor.