Altay-Hatayspor: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Altay ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hatayspor'un gollerini 38. dakikada Mame Diouf ve 76'da Dylan Saint-Louis kaydetti. Altay'ın tek golü ise 21. dakikada Cesar Pinares'ten geldi. Ayrıca konuk takım 86. dakikada Mame Diouf'un ayağından penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Hatayspor 2 maç sonra kazandı ve 29 puana yükseldi. Altay'ın galibiyet hasreti 9 maça çıkarken 18 puanda kaldı.

Ligin 17. haftasında Altay deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak. Hatayspor ise deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.