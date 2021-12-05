1 puan iyi sonuç

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, maç sonu şunları söyledi: "Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu biliyoruz, biz de iyi bir takımız. Sezon başındaki görüntümüze yaklaşacağız. Galatasaray, Avrupa'da son derece başarılı, ligde de yarışın içinde kalmak isteyen bir takım. Oyun, iki tarafa da dönebilirdi. Şartlar ne olursa olsun, Başakşehir ve Galatasaray deplasmanlarından puan çıkarmak bizim için iyi. Tempolu maçtı. 3 puanı almak isterdik ancak 1 puan da kötü sonuç değil" ifadelerini kullandı.



1 - Mustafa Denizli, Süper Lig'de Kasım 2000'den (Fenerbahçe'nin başında 0-0) bu yana ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı.



DENİZLİ TEPKİSİZ KALDI



G.Saray'da unutulmaz başarılar elde eden Mustafa Denizli, bu kez eski kulübüne karşı rakipti. Tecrübeli hocanın atılan gollerden sonra sevinmemesi dikkat çekti. Denizli, 1987- 89 ve 2015-16 yıllarında sarıkırmızılıları çalıştırmıştı.