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Galatasaray - Altay maçı sonrası Mustafa Denizli konuştu! "İyi sonuç"

Süper Lig'in 15. haftasında Altay, deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli açıklamalarda bulundu. Denizli, "İki zor deplasmandan 2 puan bizim için iyi. Oyunun sonunda yakaladığımız pozisyonlar vardı. Tempolu ve izleyenler için keyifli maç oldu" ifadelerini kullandı.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 22:24
Galatasaray - Altay maçı sonrası Mustafa Denizli konuştu! "İyi sonuç"

Süper Lig'in 15. haftasında Altay, deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli açıklamalarda bulundu.

İşte Mustafa Denizli'nin açıklamaları:

Galatasaray iyi bir takım ama biz de iyi bir takımız. Eksiklerimiz var, sakatlar dönünce eski görüntümüze yaklaşacağız. İki hafta Başakşehir ve Galatasaray gibi zorlu deplasmanlara çıktık. Galatasaray, Avrupa'da başarılı, ligde de yarışın içerisinde kalmak istiyor. Oyun iki tarafa da dönebilirdi. 1-0'dan sonra 2-0 ya da 3-0 yapabilirdik.

İki zor deplasmandan 2 puan bizim için iyi. Oyunun sonunda yakaladığımız pozisyonlar vardı. Tempolu ve izleyenler için keyifli maç oldu. Taraftar desteği Galatasaray adına mthişti. Buna rağmen oyundan kopmadık. Zorlu haftalar bizi bekliyor ama takım kendine başladıktan sonra bizim için problem yok. Aldığımız bu puanal daha iyi yerlere geleceğiz.

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