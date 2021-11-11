Mustafa Denizli: Hedefimiz Avrupa

Ligde son 5 maçta sadece 1 puan alan ve 16 puanla 11. sıraya gerileyen Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, Avrupa kupaları hedefinden sapmadıklarını vurguladı. Usta teknik adam, "Hedefi sezon başında koyduk. Yeni kurulmuş ve devam eden bir kadroyla Avrupa'yı hedefliyoruz. O grupla aramızda ciddi bir puan farkı yok. 4-5 puanlık farklar futbolda fark değildir. Bunların hepsini kapatacağız. Son Antalya maçında gerçekten kötü oynadık. 12 haftalık periyodun en kötü maçıydı. Kötü oynamasak puan alırdık" ifadelerini kullandı.

BENİM BÜYÜKLÜĞÜM KÜÇÜK KALIR

Altay'ın önünde, "Büyük" sıfatının olduğunun altını çizen Denizli, kendisine, "Büyük Mustafa" denilmesinin üzerine, "Öyle bir camia ki burası 107-108 yıllık tarihinde 18 yıl fiilen bulunmak çok farklı duyguları beraberinde taşıyor. Çok büyük camialarda görev yaptım. Tüm gençliğini geçirdiğin camiada hissettiklerin biraz farklı. Tüylerin her maça çıkışında diken diken oluyor. Altay'ın önünde, 'Büyük' sıfatı var, bizimkisi küçük olur Altay'ın yanında" yorumunda bulundu.

10 KASIM'DA DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIYOR

Mustafa Denizli, dün 72 yaşına girdi. Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olduğu için 10 Kasım'larda doğum gününü kutlamadığını belirten Denizli, "10 Kasım bizim için sadece hüzün, hatırlanmak ve doğmak değildi. Ben doğdum ama Türkiye'nin yasa boğulduğu gün ve yas tuttuğu günler benim doğum günümse hiçbir şey ifade etmedi" dedi.