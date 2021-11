Ligde 4 maçtır kazanamayan ve üst üste 3 yenilginin ardından Sivas beraberliğiyle puanla tanışan Altay, Antalya deplasmanında kötü gidişata son vermek istiyor. Eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çeken İzmir ekibinde teknik direktör Mustafa Denizli, "Altay sahaya 11 kişi çıktığı sürece taraftarını mutlu edecek futbolu sergilemek için her şeyi ortaya koyacaktır. Altay, lig mücadelesinde her zaman, her maça hazırdır. Taraftarlarımız en başından en sonuna kadar bu takıma olan güveninin ve sevgisinin boşa olmadığını hep birlikte yaşayarak göreceklerdir. Yolumuz iyidir. Kısa süre içerisinde öz kaynaklarımızdan da en üst düzeyde faydalanmaya başlayacağız. Bu konuda atılan adımlar hakkında camiamız önümüzdeki dönemde bilgilendirilecektir" diye konuştu.

BAMBA'YA YOĞUN TEDAVİ

Altay'ın Sivas maçında sakatlanan 6 golle en skorer ismi olan Fildişili forveti Bamba'nın Antalyaspor maçında forma giyebilmesi için tedavisinin devam ettiği açıklandı. Aynı maçta rakibinin itmesi sonucu yedek kulübesine düşerek sol dizine darbe alan Cebrail Karayel'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

4 İSMİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Altay'da sakatlıkları devam eden Martin Rodriguez, Murat Akça, Eren Erdoğan ve Mohammed Naderi'nin tedavileri yoğun bir şekilde sürüyor. Bu isimler Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Murat Akça'nın milli maçlar nedeniyle bu hafta verilecek aradan sonra takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi.