Altay - Sivasspor | CANLI

Süper Lig'in 11. haftasında Altay, sahasında Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek.
ALTAY - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Altay - Sivasspor maçı 30 Ekim Pazar günü saat 16:00'da başlayan karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
ALTAY - SİVASSPOR İLK 11'LER
Altay: Lis, Cebrail, İbrahim Öztürk, Thiam, Ceyhun, Björkander, Ahmed Rayyan, Poko, Kappel, Pinares, Bamba
Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Goutas, Erdoğan, Hakan, Azubike, Fajr, Gradel, Kayode, Yatabare
İSTATİSTİKLER:
- Sivasspor'u konuk ettiği dört lig maçının sadece birini kaybeden Altay (2G 1B), tek yenilgisini son karşılaşmada aldı (2004/05 1. Lig).
- Altay ile oynadığı son üç lig maçını kazanan ve toplam sekiz gol atan Sivasspor; daha önceki beş karşılaşmada tek galibiyet alabilirken (1B 3M), rakip filere yedi gol gönderebilmişti.
- Süper Lig'de üç maçtır sahadan puansız ayrılan Altay, sezonun ilk yedi haftasında sadece iki yenilgi almıştı (5G). İzmir ekibi bu sezon evinde gol attığı üç maçı da kazanırken, rakip fileleri havalandıramadığı iki karşılaşmayı da kaybetti.
- Bu sezon Süper Lig'deki tek deplasman galibiyetini kalesini gole kapattığı tek karşılaşmada Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek alan Sivasspor (1G 1B 2M), öncesinde dokuz maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamıştı (6G 3B).
- 2021/22 Süper Lig sezonunda en düşük pas yüzdesine sahip iki takım Altay (%73) ve Sivasspor (%78).
- Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım Sivasspor (7). Altay ise şu ana kadar yediği gollerin sadece %6'sını bu şekilde kalesinde gördü (1/16).
- Altay'ın Süper Lig'de attığı son beş golün dördünde Daouda Bamba'nın doğrudan katkısı var (3 gol & 1 asist).
- Sivasspor'un bu sezon Süper Lig'de attığı üç deplasman golü de (kendi kalesine atılanlar hariç) duran toptan geldi (serbest vuruş, penaltı & korner).
- Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin Süper Lig kariyerinde 6+ kez karşılaştığı meslektaşları arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Rıza Çalımbay (%83; 5G 1B).
- 2002/03 sezonundan bu yana Altay'a ilk kez rakip olmaya hazırlanan Rıza Çalımbay'ın (1B 1M), Süper Lig kariyerinde en az üç kez karşılaştığı 39 takım arasında mağlup edemediği tek ekip Akçaabat Sebatspor (3B 1M).