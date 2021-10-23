Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Altay maçının ardından Mustafa Denizli açıklamalarda bulundu

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, moralli bir ekibe karşı sahaya çıktıklarını belirtti.

İki takımın da birbirine üstünlük sağlayamadığı bir ilk yarı oynadıklarını kaydeden Denizli, bu akşam bazı bölgelerde mecburen değişikliğe gittiklerini, yaşanan sakatlıkların özellikle defans hattında kendilerini yeni arayışlara ittiğini dile getirdi.

Birçok veride ligin en iyi takımlarından olduklarını ancak bir tanesinde de en kötü olduklarını aktaran Denizli, "Özellikle top kaybında, pas hatasında kötüyüz, bu da zaman zaman bize pahalıya mal oluyor. Maçı kurtarmak için her türlü çabayı sarf ettik desem yanlış olmaz. Tabii geçen hafta deplasmanda kazanan ve ligin başında zor günler yaşayan Malatyaspor'un da en az bizim kadar veya bizden fazla 3 puana ihtiyacı vardı. İyi bir mücadele oldu. Esasında bir anlık gaflete yakalanmamız geride belki de yediğimiz golden sonra oyunun bir an dönmesine neden oldu, penaltıdan sonra süre oyunu kurtarmak için yetmedi." diye konuştu.

Denizli, bir basın mensubunun son haftalarda takımın düşüş yaşayıp yaşamadığı sorusu üzerine, şunları ifade etti:

"Esasında düşüşü sonuç olarak değerlendiriyorsunuz. Mesela geçen hafta oynadığımız Karagümrük maçı bizim için, futbol için düşüş diye kabul edilecek bir oyun değildi. Geçen haftaki oyundan ben son derece memnunum, bazen iyi oynadığınız maçları kazanamadığınız olabiliyor. Bu akşam iyi mi oynadık, hayır, çok mu kötü oynadık, o da hayır. Bizim en büyük problemimiz özellikle sezon başından beri devam eden 3, 4 arkadaşın bu akşam aramızda olmaması, bazı bölgelerde bizi mecburen pozisyon değişikliğine itti. Bunu da iyi kullandık mı dersek, çok iyi kullanamadık. Neticede 10 haftayı geride bıraktık. Yani bu 10 haftada tam vasat bir görüntü veriyoruz. 5 galibiyet, 5 mağlubiyetle, beraberlik üzüntüsü mü diyelim, deplasmanda beraberliğe seviniriz mi diyelim, onu da bilemiyoruz. Ama neticede biz sezon başında kendimize koyduğumuz hedeften herhangi bir şekilde şaşmayacağız. Takım önümüzdeki haftalarda bütün arkadaşlar aramıza döndükten sonra iyi futbol oynamaya, iyi sonuçlar almaya devam edecektir, bundan hiç kimsenin, başta benim şüphem yok."