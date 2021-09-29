Altay Antep'e hazır!

Süper Lig'de Beşiktaş galibiyetiyle 3'te 3 yapan Altay, 15 puanla zirvenin 1 puan gerisinde sürpriz bir şekilde 3. sırada yer alıyor. Siyahbeyazlılar, deplasmanda Gaziantep FK'yi de yenerse 35 sene sonra ligde üst üste 4. galibiyetini alacak. Mustafa Denizli'nin öğrencileri, Gaziantep'te çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan rakibine iç sahadaki ilk yenilgisini de tattırmak istiyor. Thiam'ın cezasının sona erdiği, Rayan'ın iyileştiği Altay'da Poko, Rodriguez ve Eren Erdoğan takımdan ayrı bireysel idmanlarını sürdürüyor.