Büyük Altay tarih yazıyor

Süper Lig hasretini 18 yıl sonra bitiren Altay, ligde fırtına gibi esiyor. Mustafa Denizli yönetimindeki siyah-beyazlıların son kurbanı Beşiktaş oldu. Göztepe ve Çaykur Rize galibiyetlerinin moraliyle siyah-beyazlıların karşısında çıkan İzmir ekibi, geriye düştüğü maçı çevirmesini bildi. 47'de Güven'in golüyle geri düşen Altay, 57'de Kappel'le durumu eşitledi. 88'de ise sahneye takımın golcüsü Bamba çıktı. Kappel'in asistinde Beşiktaş kalecisi Mert'i avlayan Fildişi Sahilli forvet, takımına 3 puanı getirdi. Bamba, Süper Lig'deki gol sayısını da 4'e çıkartmayı başardı.

DENİZLİ, KARTAL'I SEVİYOR

Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Altay, puanını da 15'e çıkartarak zirveye göz kırptı. 14 kez ağları sarsan İzmir ekibi, kalesinde ise 9 gol gördü. Bu başarıda pay sahibi olan baş aktör Mustafa Denizli ise Beşiktaş karşısındaki başarılı istatistiğini sürdürdü. Beşiktaş'ı konuk ettiği son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan 'Büyük Mustafa', önceki beş karşılaşmada rakibini mağlup edememişti. Mustafa Denizli 2021'in nisan ayında yetiştiği kulüp olan Altay'a imza atmış ve takımı Süper Lig'e taşımıştı.