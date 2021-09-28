Altay'da iki müjde!

Beşiktaş galibiyetiyle 3'te 3 yapan Altay'da sakat futbolcularından gelen iyi haberler de moralleri bir kat daha arttırdı. İzmir ekibinde iyileşen Mısırlı golcü Ahmed Rayan'ın takımla antrenmanlara başlaması yüzleri güldürdü. Konya deplasmanında gol attıktan sonra sakatlık yaşayıp Göztepe, Ç.Rize (D) ve Beşiktaş maçlarında yer almayan Rayan'ın bu haftaki Gaziantep deplasmanında forma giyebileceği bildirildi. Siyah-beyazlılarda Şilili 10 numara Pinares'in de sakatlığını atlatması teknik direktör Mustafa Denizli'nin elini güçlendirdi.