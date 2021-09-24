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Altay - Beşiktaş maçı öncesi Mustafa Denizli'den açıklama! "Bizim de..."

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Beşiktaş maçı öncesi konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş'ın kadrosu şu an sıkıntılı ama bizde de eksikler var. Ancak sonuçta buradaki oyuncular da oynamak için takımda bulunuyorlar. Umarım centilmence ve güzel bir maç olur. Skor için bir şey söylemek mümkün değil, her skora açık bir maç." dedi.

Altay Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 19:43 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 19:49
Altay - Beşiktaş maçı öncesi Mustafa Denizli'den açıklama! "Bizim de..."

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Beşiktaş maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte o sözler;

"Beşiktaş'ın kadrosu şu an sıkıntılı ama bizde de eksikler var. Ancak sonuçta buradaki oyuncular da oynamak için takımda bulunuyorlar. Umarım centilmence ve güzel bir maç olur. Skor için bir şey söylemek mümkün değil, her skora açık bir maç."

"Beşiktaş hem rakibimiz hem de başkanıyla, hocasıyla saygı duyulacak bir rakip. Beşiktaş da biz de sezona iyi başladık. Her takım kazanmak için mücadele eder, biz de aynı mücadeleyi ortaya koyacağız."

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