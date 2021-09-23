Erhan Çelenk: Gerekeni yaptım

Altay forması giyen Erhan Çelenk, Süper Lig'in 6. haftasında oynadıkları Çaykur Rizespor maçında büyük bir centilmenlik örneği sergilemişti. Rakip futbolcu Baiano'nun sakatlandığı anda topu kazanan ve gole giden Erhan Çelenk, meşin yuvarlağı taca atarak büyük alkış toplamıştı. Dünyada da gündem olan bu fairplay dersinin ardından İzmir ekibinin futbolcusu A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çelenk, "Baiano'dan topu aldım. Bir aksilik olduğunu düşündüm. Arkaya baktım, kaleye doğru gidebilirdim ama hiç tereddüt etmeden topu dışarı attım. Baiano'nun sakatlandığını gördükten sonra oyuna devam edemezdim, gerekeni yaptım" dedi.



DENİZLİ: DIŞARI ALIRDIM

Erhan Çelenk, Çaykur Rizespor karşılaşmasından sonra teknik direktörü Mustafa Denizli'yle arasında geçen esprili diyaloğu da anlattı. "O golle galip gelsek, bu bana, Altay Spor Kulübüne yakışmazdı. Başımızda Mustafa hoca vardı, kesinlikle hiç kimseye yakışmazdı" diyen Erhan Çelenk, "Mustafa Denizli bana 'Golü niye atmadın' dedi. 'Hocam bana yakışmazdı' dedim. 'Zaten atsaydın seni dışarı alırdım' dedi" ifadelerini kullandı.