Büyük Altay coştu

Göztepe zaferi sonrasında 22 dakika 10 kişi oynadığı Rize deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle dönen Altay, 18 yıl sonra yer aldığı ligde üst sıraları zorlayabileceğini şimdiden gösterdi. İlk 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi alan siyah-beyazlılar, 12 puanla maç başına 2 puan ortalaması yakaladı. Derbi zaferinin ardından Rize'ye 5 eksikle giden Altay, 3 puanı hanesine yazdırarak cuma günü İzmir'deki Beşiktaş maçı öncesi moral depoladı.
5 FUTBOLCUNUN SAKATLIĞI SÜRÜYOR
Altay'da Beşiktaş maçı öncesinde sakatlığı bulunan futbolcuların durumu teknik heyeti endişelendiriyor. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle Rize'ye götürülmeyen 10 numara Cesar Pinares, sol kanat Martin Rodriguez, ön libero Andre Poko, forvet Ahmed Rayan ve sol kanat Eren Erdoğan'ın tedavileri sürüyor.