Altay - Göztepe maçı sonrası duygusal anlar! Mustafa Denizli gözyaşlarını tutamadı

Süper Lig'de 5. haftada oynanan İzmir derbisinde teknik direktör Mustafa Denizli duygusal anlar yaşadı.

Mücadelede 1-0 geriye düşmelerine karşın sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Altay'da büyük sevinç yaşandı.

Teknik direktör Mustafa Denizli ise maçın ardından tribünlerle sevincini paylaşırken gözyaşlarına engel olamadı.

18 YIL SONRA OYNANDI

Süper Lig'de 18 yıl sonra birbirlerine rakip olan Altay ile Göztepe, İzmir derbisinde karşı karşıya geldi.

Profesyonel liglerde 57. kez birbirlerine rakip olan Altay ile Göztepe, üçüncü kez 17 Eylül'de karşılaştı.

Süper Lig'de 17 Eylül 1967'de Alsancak Stadı'ndaki müsabaka 0-0 berabere tamamlanmış, 2. Lig'de 17 Eylül 2000'de İzmir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmayı Altay 3-1 kazanmıştı.

İki takım Süper Lig'de son olarak 2002-2003 sezonunda 8 Şubat 2003'te karşılaşmış, müsabakayı Altay 2-0 galip tamamlamıştı.

MUSTAFA DENİZLİ: 'ÖNEMLİ BİR SONUÇ OLDU'



Süper Lig'in 5. haftasındaki İzmir derbisinde Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Denizli, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, her iki takımın Süper Lig'de karşılaşmalarının İzmir ve Türk futbolu için bir kazanç olduğunu dile getirdi.



Futbolculuk döneminde de Göztepe ile çok önemli maçlar oynadıklarını kaydeden tecrübeli teknik adam, "İki takım arasındaki rekabet sadece 90 dakikada sahada oldu. Futbolculuk yıllarımda, önemli arkadaşlarım Göztepeli abilerimdi. Bazıları hayatta değil. Hepsini minnetle anıyorum." dedi.

Denizli, karşılaşmada çok yüksek tempoya çıktıklarını belirterek, "Penaltıdan sonra biraz sendeler gibi olduk ancak ikinci yarıda maçın dönmemesi mümkün değil gibi görünüyordu. Altay camiası adına önemli bir maç ve sonuç oldu. Bu rekabet hep böyle güzelliklerle devam eder inşallah." ifadelerini kullandı.

Denizli, bir gazetecinin Marco Paixao ile ilgili sorusu üzerine, "Futbolcularla ilgili ne kadar süre oynar, ne kadar süre oynamaz ön düşüncemiz olmaz, Çalışmalarımızda bunu tayin ederiz, oyunun gidişatına göre tayin ederiz. Bugün süresi biraz daha uzun oldu. O da oyuna girdikten sonra bu süreyi iyi kullandı. Marco geldiğinden beri Altay için son derece önemli bir futbolcu. Devamlı gol atan ve bu ligde de gol atabileceğini gösteren bir oyuncu. Onu belki 90 dakika değil ama özenle kullanmamız lazım. Özel bir golcü. Maçın gidişatına göre oyunun kaderini her an değiştirebilecek bir oyuncu." yanıtını verdi.

A Milli Futbol Takımı'nın başına Alman Stefan Kuntz'un getirilmesinin gündemde olduğu ve yabancı futbolcu sayısının azaltılmasına karşın, Milli Takım için yabancı bir isimle anlaşılmasına kamuoyunda tepki olduğunun aktarılması üzerine Denizli, şunları kaydetti:

"Esasında tepkilerini iyi veren, duyarlı bir kamuoyumuz var. Hem meslek hayatımdan hem futbolculuk hayatımdan arkadaşımız Şenol Güneş hakkında Fatih (Terim) hoca geçen hafta son derece açık beyanlarda bulundu. Onun üzerine bir şey ilave etmeye gerek yok. Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'de milli takımın başına geçecek kalitede bir teknik adam bulamadı. Bunu demek lazım. Onun dışında başka ilave edecek bir şey yok."