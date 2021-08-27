Altay iddialı

18 yıl aradan sonra yer aldığı Süper Lig'de Kayserispor ve deplasmanda Alanyaspor galibiyetleriyle liderlik koltuğuna kurulan Altay, pazar günü konuk edeceği Fenerbahçe'yi de puansız göndermek istiyor. Ligde kalıcı olmanın planlarını yapan siyah- beyazlılar, galibiyet serisini şampiyonluğun güçlü adayı olan rakibi önünde sürdürerek zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Teknik direktör Mustafa Denizli, zorlu maç öncesi antrenmanları basına kapattı. Takımın motivasyonunu korumak isteyen deneyimli hocanın, öğrencilerinin performansından memnun olduğu öğrenildi.